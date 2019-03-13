 
مباشر
عاجل
مصر ولبنان يحظران طيران "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائهما

مادورو يدعو للتضرع والصلاة من أجل السلام في فنزويلا

أخبار العالم

مادورو يدعو للتضرع والصلاة من أجل السلام في فنزويلا
Reuters Miraflores Palace
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkrf

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المواطنين لتوفير الكهرباء، والصلاة من أجل استعادة إمدادات الطاقة في البلاد.

إقرأ المزيد
انقطاع الكهرباء في كاراكاس، فنزويلا، 7 مارس 2019
كاركاس تعليقا على انقطاع الكهرباء في البلاد: فنزويلا تتعرض لهجوم تخريبي أمريكي

وقال مادورو في كلمة تم بثها عبر تويتر: "من أجل استعادة إمدادات الطاقة، أطلب منكم اليقظة تجاه كل التفاصيل، أطلب من الجميع، توفير الكهرباء واستخدام الحد الأدنى من الإضاءة".

ودعا مادورو، كذلك أتباع كل الديانات، للتضرع والصلاة من أجل البلاد ومن أجل إحلال السلام في فنزويلا.

وقال: "أرجو منكم الصلاة لأجل فنزويلا... أطلبوا السلام لبلادنا. تضرعوا للرب، وستظهر الكهرباء. صلوا للرب، وستبدأ منظومة الطاقة الكهربائية بالعمل، وستتألق الدنيا بالسلام والهدوء للشعب". 

وتعرضت فنزويلا، في يوم 7 مارس، لأزمة طاقة كهربائية شديدة بسبب عطل في محطة "الغوري"، أكبر محطات توليد للكهرباء في البلاد. ووصفت السلطات ما جرى، بالتخريب المتعمد في إطار الحرب ضد فنزويلا.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتفليقة يسحب ترشحه ويؤجل الانتخابات والشعب يريد المزيد