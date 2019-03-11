إيران تدين بشدة مقتل 20 طفلا وامرأة في اليمن

دانت الخارجية الإيرانية، بشدة ما أسمته "العدوان الهمجي لطائرات التحالف السعودي ضد المدنيين في محافظة حجة باليمن والذي اسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 طفلا وامرأة"، حسب قولها.

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وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بالقصف الذي تعرضت له محافظة حجة في اليمن مؤكدا "أن دعاة حقوق الإنسان لا يلتزمون الصمت أمام مجازر السعودية بحق النساء والأطفال في اليمن فحسب، بل إنهم يشاركون في هذه الجرائم من خلال بيع الأسلحة للمعتدين".

وأضاف أن "النساء والأطفال الأبرياء والعزل الذين يعانون من المجاعة والكوارث الإنسانية منذ سنوات باتوا هم اليوم ضحايا الأسلحة التي تبيعها بعض الدول الغربية للمعتدين ولا يجدون آذانا صاغية في حياتهم غير أن مظلومية الشعب اليمني ستكون وثيقة عار لدعاة حقوق الإنسان على مر التاريخ".

وختم قاسمي قائلا، إن: "طهران تأسف بشدة لصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف السعودي في اليمن".

المصدر: وكالات إيرانية