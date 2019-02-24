الحوثيون تعليقا على تعثر الحلول في اليمن: الحكام العرب لا يتقنون غيرتدمير أوطانهم

علّق القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على القمة العربية الأوروبية التي تنعقد اليوم بشرم الشيخ في مصر، منتقدا بشدة عدم التجاوب مع مبادرات إيقاف الحرب في اليمن.

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وقال محمد علي الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "سيأتي الأوروبيون إلى القمة المزمع انعقادها في شرم الشيخ لأخذ ما يريدون، بينما سيعود الحكام العرب بخفي حنين وهم يندبون حظهم ويولولون من المؤامرات التي هم في الأساس صانعوها أو داعموها".

وأضاف: "لا شيء يتقنونه غير دمار أوطانهم. فأمام تدمير اليمن قدمنا المبادرات لإيقافه بلا جدوى".

سيأتي الأوروبيون إلى القمةالمزمع انعقادها في شرم الشيخ لأخذ ما يريدون، بينماسيعود الحكام العرب بخفي حنين وهم يندبون حظهم ويولولون من المؤامرات التي هم في الأساس صانعوها أو داعموها،

فلا شيءيتقنونه غير دمار أوطانهم.

فامام تدمير اليمن قدمنا المبادرات لايقافه بلاجدوى

ومنهاهذه قبل عام https://t.co/LUwxbVcNdy — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 23 февраля 2019 г.

وأرفق هذا القيادي في جماعة "أنصار الله" مبادرة قدمها في فبراير الماضي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإيقاف الحرب في اليمن، تتضمن تشكيل لجنة مصالحة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ووضع ضمانات دولية للبدء في إعادة إعمار اليمن وجبر الضرر، ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن، وإعلان عفو عام وإطلاق كافة المعتقلين لكل طرف.

ويشن تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.

ويعاني اليمن بفعل هذه العمليات العسكرية المتواصلة من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يتفشى مرض الكوليرا، بعد مقتل وجرح الآلاف، بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص في اليمن، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

المصدر: RT