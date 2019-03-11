شاهد.. روحاني يزور مقام الإمام الكاظم وحفيده محمد الجواد في بغداد

زار الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين مقام الإمام موسى الكاظم وحفيده الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد في منطقة الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

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وذكر مراسل RT أن الاستقبال الرسمي لروحاني سيكون في قصر السلام، من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.

وقال إن هناك معلومات تشير إلى أن زيارة روحاني للعراق التي تستمر 3 أيام، ستشمل أيضا محافظتي كربلاء والنجف لزيارة المراقد المقدسة فيهما.

المصدر: RT