 
مباشر

شاهد.. روحاني يزور مقام الإمام الكاظم وحفيده محمد الجواد في بغداد

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkg3

زار الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين مقام الإمام موسى الكاظم وحفيده الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد في منطقة الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

إقرأ المزيد
روحاني يصل إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام
روحاني يستهل زيارته الأولى لبغداد بالتوجه لمقام ديني ويوجه انتقادات لاذعة لأمريكا

وذكر مراسل RT أن الاستقبال الرسمي لروحاني سيكون في قصر السلام، من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.

وقال إن هناك معلومات تشير إلى أن زيارة روحاني للعراق التي تستمر 3 أيام، ستشمل أيضا محافظتي كربلاء والنجف لزيارة المراقد المقدسة فيهما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. مطبات هوائية تتسبب في إصابة 30 مسافرا على متن طائرة تركية