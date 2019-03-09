الهند: باكستان تخفي الكثير!

قالت الهند إن باكستان "تخفي الكثير" لأنها منعت الصحفيين من دخول موقع الضربة الجوية التي نفذتها مقاتلات هندية داخل الأراضي الباكستانية.

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وأوضح رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين اليوم السبت: "قرار باكستان عدم السماح للصحفيين بزيارة الموقع يعني أنها تخفي الكثير".

وأكد كومار ما أعلنته نيودلهي بأن "الضربات الجوية الهندية كانت ناجحة وحققت الأهداف المنشودة"، وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن تقرير لرويترز أشار إلى أن صورا واضحة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن مدرسة دينية لم يطرأ عليها تغيير فيما يبدو.

وكان مسؤولو الأمن الباكستانيون قد منعوا فريقا من "رويترز" من صعود تل في شمال شرق باكستان يوم الخميس للوصول إلى المدرسة الدينية ومجموعة مبان تحيط بها استهدفتها الطائرات الحربية الهندية أواخر الشهر الماضي. وتعلل المسؤولون الباكستانيون "بمخاوف أمنية" على فريق الصحفيين.

المصدر: رويترز