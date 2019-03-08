الجبير في باكستان في محاولة لنزع فتيل الأزمة مع الهند

قام وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، بزيارة إلى باكستان، اليوم الجمعة، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد.

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والتقى الجبير خلال زيارته كلا من رئيس الوزراء عمران خان، ووزير الخارجية، شاه محمود قريشي، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وذكرت وكالة "واس" أن الجبير استعرض خلال اللقاءات، العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا لباكستان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

أشكر الأشقاء في جمهورية #باكستان الإسلامية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، حيث سعدت بلقاء دولة رئيس الوزراء عمران خان ومعالي وزير الخارجية شاه محمود قريشي ومعالي قائد الجيش الفريق أول قمر جاويد باجوا pic.twitter.com/HJRwW8HXJa — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) 7 марта 2019 г.

حضر اللقاءات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وتأتي زيارة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية لباكستان بناء على توجيهات ولي العهد لبحث الأوضاع المستجدة بين باكستان والهند.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد صرح في وقت سابق أن المملكة العربية السعودية حريصة على القيام بدورها في إرساء السلام في المنطقة.

المصدر: واس