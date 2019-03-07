 
مباشر

الجبير يتوجه إلى إسلام آباد حاملا رسالة خاصة من ولي العهد محمد بن سلمان

أخبار العالم

الجبير يتوجه إلى إسلام آباد حاملا رسالة خاصة من ولي العهد محمد بن سلمان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljxt

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير سيتوجه اليوم إلى إسلام آباد في زيارة تستغرق يوما واحدا، وذلك لتخفيف حدة التوتر بين باكستان والهند.

إقرأ المزيد
صحيفة: محمد بن سلمان الرجل الأفضل في مثل هذا الموقف الدقيق والحساس!

وينتظر أن يعقد الجبير، الذي يحمل معه رسالة خاصة من ولي العهد السعودي إلى القيادة الباكستانية، اجتماعات مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، ستتناول بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية هذه بناء على توجيهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث الأوضاع المستجدة بين باكستان والهند.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أكد في تصريح لقناة تلفزيونية محلية بأن المملكة العربية السعودية حريصة على القيام بدورها في إرساء السلام في المنطقة.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك ذلك وقع صدام جوي في 26 فبراير، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.

المصدر: samaa.tv

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملايين الخليفي لم تسعفه.. الفشل أوروبيًا يلازم باريس سان جيرمان