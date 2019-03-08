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16 نائبا ديمقراطيا ينتقدون تدخل إدارة ترامب في أزمة فنزويلا

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16 نائبا ديمقراطيا ينتقدون تدخل إدارة ترامب في أزمة فنزويلا
Sputnik
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انتقدت مجموعة من 16 نائبا ديمقراطيا، بينهم ألكسندريا كورتيز (من أصل فنزويلي)، استراتيجيّة تدخل إدارة ترامب في أزمة فنزويلا، وذلك في رسالة بعثوها الخميس لوزير الخارجيّة مايك بومبيو.

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وقال أعضاء الكونغرس الأمريكي "نحن نكتب للتعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة (فريق) ترامب للعلاقات مع فنزويلا، وبخاصّة اقتراحاته بالتدخّل العسكري وفرض عقوبات أحادية" على فنزويلا.

كما دان النواب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو رئيسًا مؤقتا "من دون وجود خطّة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطيّة وتجنّب تصاعد العنف".

المصدر: أ ف ب

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