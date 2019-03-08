السجن 47 شهرا للمدير السابق لحملة ترامب والتحقيق لم يظهر وجود أي "مؤامرة مع روسيا"

قضت محكمة أمريكية بالسجن 4 سنوات تقريبا على، بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

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وقال القاضي "تي. إس. إيليس" الذي حدد عقوبة السجن على مانافورت بـ47 شهرا في محكمة اتحادية في الإسكندرية بفرجينيا، أمس الخميس، إن: "مانافورت ارتكب جرائم خطرة".

ويُعتبر الحكم الصادر بحق مانافورت، الذي سيبلغ قريبا 70 عاما، أقل بكثير من توصيات وزارة العدل الأمريكية التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبة بالسجن بين 19 و24 عاما.

من جانبه شدد كيفن داونينغ، محامي بول مانافورت في حديثه أمام الصحفيين على أن محاكمة موكله لم تظهر وجود أي "مؤامرة مع روسيا".

وقال: رأيتم اليوم (تأكيد) ما كنا نعلنه منذ البداية: لا توجد هناك أي أدلة على تورط بول مانافورت في أي مؤامرة مع أي مسؤول من الحكومة الروسية".

ومانافورت هو أحد 7 شركاء أو مستشارين سابقين لترامب اتُهموا في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص الأمريكي، روبرت موللر، بالتواطؤ في العلاقات السرية المزعومة بين ترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، وينفي الكرملين والبيت الأبيض وجود هذه العلاقات بشكل تام.

المصدر: نوفوستي + أ ف ب