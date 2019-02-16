مولر يوصي بسجن مانافورت 19 عاما

طالب المدعي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية لمدة لا تقل عن 19 عاما.

وتأتي توصيه مولر، بعد إدانة مانافورت الصيف الماضي بثماني تهم مالية تتعلق بالاحتيال على البنوك والضرائب في الولايات المتحدة.

وقال مكتب مولر إن مانفورت تصرف لأكثر من عقد وكأنه فوق القانون، وهو ما حرم الحكومة الاتحادية ومؤسسات مالية متنوعة من ملايين الدولارات، موضحا أن الحكم يجب أن يعكس "خطورة تلك الجرائم ويردع مانافورت وغيره عن التورط في سلوك مماثل".

وحث مكتب مولر على تغريم مانافورت بما يتراوح بين 50 ألف دولار و24.4 مليون، مع منع الإفراج عنه لمدة تصل إلى خمس سنوات واسترداد 24.8 مليون دولار منه.

وكان مانافورت قد أدين في أغسطس 2018 بالتهم الموجهة إليه، وعقد صفقة مع الادعاء تخفف بموجبه العقوبة، لكن مولر قال لاحقا إن مانافورت كذب خلال استجوابه.

المصدر: وكالات