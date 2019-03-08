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وزير ماليزي: لا يوجد في بلادنا مثليون جنسيون

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وزير ماليزي: لا يوجد في بلادنا مثليون جنسيون
You-Tube: Flying The Nest
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تحدث وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي إلى الإعلام الألماني وقال إنه لا يعتقد في وجود مثليين جنسيين في عموم بلاده.

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وأدلى الوزير، داتوك محمدين كتابي، بتصريحه هذا خلال فعاليات معرض سياحي وتجاري نظم مؤخرا في العاصمة الألمانية، برلين، وذلك في معرض إجابته على سؤال فيما إذا كانت ماليزيا بلدا آمنا للسياح المثليين. 

ونقل عن الوزير الماليزي الجواب الآتي: "المثلية؟ لا أعتقد بوجود شيء كهذا في بلادنا. أما فيما إذا كانت آمنة أم لا، فلا أستطيع الإجابة".

وعقب تصريح محمدين هذا، أوضح مساعده أنه بالرغم من توافق إجابة الوزير مع الموقف الرسمي الماليزي بعدم الاعتراف بمجتمع المثليين "LGBT"، إلا أنها تعبر عن "وجهة نظره الشخصية".

كما تابع مساعد الوزير، مضيفا: "ماليزيا ترحب كباقي الدول بالسياح القادمين إليها، بغض النظر عن عقيدتهم، جنسهم، ديانتهم، ولونهم"، في حين رفض المسؤول الأخير الكشف عن هويته للإعلام.

وتعد المثلية الجنسية غير شرعية في ماليزيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، في حين يعاقب القانون عليها بالسجن لمدة زمنية قد تصل إلى 20 عاما. 

المصدر: RT

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