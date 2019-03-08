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جنرال أمريكي ينفي وجود ضغوط على الجيش للانسحاب من سوريا

أخبار العالم

جنرال أمريكي ينفي وجود ضغوط على الجيش للانسحاب من سوريا
Reuters
الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية
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قال الجنرال الأمريكي الذي يشرف على قوات بلاده في الشرق الأوسط إنه لا يواجه أي ضغط لسحب القوات الأمريكية من سوريا في أي موعد محدد.

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وأضاف الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أمس الخميس: "ما يقود مسار الانسحاب هو مهمتنا المتمثلة في هزيمة تنظيم داعش، وهذا هو تركيزنا الأساسي والتأكد من أننا نحمي قواتنا وأننا لا ننسحب بطريقة تزيد الخطر على قواتنا".

وتابع: "لا أتعرض في الوقت الحالي لضغط للالتزام  بموعد محدد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في ديسمبر الماضي بسحب كل القوات الأمريكية، وعددها 2000 عسكري، من سوريا بعدما قال إنها هزمت "داعش".

وأثار قرار ترامب المفاجئ ذلك انتقادات شديدة من جانب حلفاء واشنطن وأعضاء في الكونغرس، ودفع جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي آنذاك للاستقالة.

لكن مستشاري ترامب أقنعوه فيما بعد بضرورة الإبقاء على نحو 200 جندي لينضموا إلى قوة من دول أوروبية يتوقع أن تتألف من 800 إلى 1500 عسكري تضطلع بإقامة ومراقبة منطقة آمنة يجري التفاوض عليها بشمال شرق سوريا.

المصدر: رويترز

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