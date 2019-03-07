نائب أردوغان: الجيش التركي مستعد الآن للدخول إلى سوريا

صرح نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، بأن تركيا أنجزت استعداداتها لتنفيذ عملية عسكرية ضد "الإرهابيين" في منطقة شرق الفرات، وقواتها قادرة على الدخول إلى سوريا الآن.

وقال أوقطاي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الخميس: "إن أنقرة ستفعل كل ما يمكن من أجل القضاء على الإرهابيين في المناطق السورية شرقي الفرات وإحباط الخطر الذي يهددها".

وشدد أوقطاي على أن بلاده أنجزت التحضيرات لتنفيذ عمليتها، مشيرا إلى أن الجيش التركي مستعد للدخول إلى سوريا.

وتابع نائب الرئيس التركي: "لن نسمح بأي عمل من شأنه أن يشكل خطرا أمنيا ضد تركيا، الولايات المتحدة أرسلت مجانا 23 ألف شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة، إلى أين تذهب هذه الشاحنات؟ ألا تشكل محتوياتها تهديدا على تركيا"؟

وأشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اتفقا على تنسيق انسحاب الولايات المتحدة من الأراضي السورية، وتفهم سيد البيت الأبيض مخاوف تركيا الأمنية في الشمال السوري.

ولفت أوقطاي إلى أن تركيا تنظر إلى المنطقة الآمنة على أنها لا تتمكن عبرها أي قوة أو منظمة إرهابية من تهديد أمن تركيا وسلامتها.

وأردف قائلا: "كنا نشعر بخطر حقيقي في المناطق التي تحررت بفضل عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، لذلك قمنا بهاتين العمليتين، وحولنا تلك المساحات إلى مناطق آمنة استفاد منها السوريون".

وأضاف أوقطاي أن تركيا تقدم جميع المساعدات الصحية والتعليمية والقضائية، في المناطق السورية المحررة من "الإرهابيين" عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

المصدر: الأناضول