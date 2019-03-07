السويد تقترح محاكمة دولية لمسلحي "داعش" الأوروبيين في الدول التي تم فيها أسرهم

أعلن وزير الداخلية السويدي، ميكائيل دامبيرغ، أن بلاده تقترح إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مسلحي تنظيم "داعش" بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في الدول التي تم فيها أسرهم.

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وقال في حديثه للإذاعة السويدية، اليوم الخميس: "نرى أن عددا من بلدان الاتحاد الأوروبي، وبينها السويد، لا تخطط لإعادة مواطنيها من بين مقاتلي تنظيم "داعش". وسيساعد عمل محكمة دولية في المنطقة (منطقة الشرق الأوسط) في تسهيل مشكلة العثور على شهود عيان وشهادات وإجراء استجوابات".

ومن المتوقع أن يطرح دامبيرغ هذا الاقتراح بناء على تعليمات من حكومة بلاده في لقائه مع نظرائه في بروكسل. ولا ينوي الوزير تقديم أي نموذج جاهز لهيكلية المحكمة المقبلة.

وأضاف: "يجب على أوروبا أن تدرس فكرة إنشاء مثل هذه المحكمة بالتفصيل. وإذا أرادت السويد تحقيق نجاح في إقناع الدول الأخرى، فيجب عليها أن تتمسك بالخط الأكثر تواضعا من تقديم النموذج السويدي الجاهز. يجب أن نناقش ذلك مع الدول الأخرى".

المصدر: تاس