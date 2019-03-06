 
مباشر

تفاصيل جديدة عن التفجير الانتحاري ضد الشرطة الهندية في كشمير!

أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن التفجير الانتحاري ضد الشرطة الهندية في كشمير!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljsb

كشفت مجلة "المصلحة الوطنية" تفاصيل عن التفجير الإرهابي الذي أودى في 14 فبراير بحياة 40 عنصرا من احتياطيي الشرطة المركزية الهندية ما أدى إلى توتر خطير بين الهند وباكستان.

إقرأ المزيد
موقع التفجير في كشمير
باكستان ترفض اتهام الهند لها بشأن تفجير كشمير

وذكرت المجلة أن الكشميري عادل أحمد دار صدم بسيارته المحملة بالمتفجرات قبل أسبوعين حافلة عسكرية هندية ما أسفر عن مقتل 40 من رجال الشرطة الهندية.

وأفادت المجلة الأمريكية في تقرير مطول بأن والدي الانتحاري، قالا إن ابنهما أصبح متطرفا بعد أن اعتدت عليه الشرطة الهندية، وعقب ذلك أعلنت جماعة متمردة تسمى "جيش محمد" تتمركز في باكستان، حيث تلقى، وفق المصدر، دعما لوجستيا ورعاية من قبل الاستخبارات الداخلية، مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: nationalinteres

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شبح "رشوة عائلة القذافي" يطارد حكومة ترودو