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باكستان ترفض اتهام الهند لها بشأن تفجير كشمير

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باكستان ترفض اتهام الهند لها بشأن تفجير كشمير
Reuters STRINGER
موقع التفجير في كشمير
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أعربت باكستان عن "قلقها البالغ" إزاء التفجير الذي وقع في ولاية كشمير شمالي الهند، ورفضت الاتهامات الهندية الموجهة لإسلام آباد بهذا الخصوص.

وجاء في بيان للخارجية الباكستانية، اليوم الخميس: "نرفض بشدة أي تلميحات من قبل الجهات من داخل الحكومة الهندية والأوساط الإعلامية، تربط هذا الهجوم بدولة باكستان، دون إجراء أي تحقيق".

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وهاجم انتحاري حافلة للشرطة العسكرية الهندية في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، ما أسفر عن مقتل 44 من عناصر الشرطة الهندية.

وحملت الهند جماعة "جيش محمد" المتشددة، التي تتخذ من باكستان مقرا لها، مسؤولية الهجوم، وطالبت باكستان بـ "التوقف عن دعم الإرهاب".

المصدر: رويترز

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