في ذكرى وفاة تشافيز.. مادورو يتعهد بهزيمة المعارضة

شارك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مراسم إحياء الذكرى السادسة لرحيل سلفه هوغو تشافيز.

وأقيمت المراسم الرسمية بمبنى المتحف العسكري الذي يضم ضريح الرئيس الفنزويلي الراحل.

وقال مادورو في كلمة له خلال مراسيم إحياء الذكرى: هنا وبعد ست سنوات، قواتك المسلحة الوطنية البوليفارية منتصرة وتقف على قدميها، وهي تواجه إحدى أكبر المعارك التاريخية التي لم يكن بوسعنا تصورها أبدا".

وتابع: "نواجه القوة العالمية للإمبريالية الأمريكية، وبعد ست سنوات نقول للروح الخالدة للقائد هوغو تشافيز: أنت حاضر يا تشافيز! وأنت المستقبل وأنت الشعب"!

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وتعهد مادورو بإلحاق هزيمة بالمعارضة التي وصفها بـ "أقلية مجنونة تعتزم زعزعة استقرار البلاد".

وتوفي هوغو تشافيز في الخامس من مارس عام 2013 بعد صراع طويل مع المرض. وتولى رئاسة فنزويلا عام 1999، وأعيد انتخابه رئيسا للبلاد أربع مرات، آخرها في 2012.

المصدر: RT، وكالات