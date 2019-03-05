الهند تميل إلى إنكار واقعة اعتراض باكستان لإحدى غواصاتها

نقلت وسائل إعلام هندية عن مصادر دفاعية ترجيحها أن يكون مقطع الفيديو الذي نشرته باكستان لاعتراض غواصة هندية ومنعها من دخول المياه الإقليمية، لحادث قديم.

وذكرت صحيفة "الهند اليوم" نقلا عن مصادر عسكرية أن وزارة الدفاع الهندية "تتحقق" من صحة مقطع الفيديو، مضيفا أن الفحص الأولي يشير إلى أن المشهد يعود إلى عام 2016، وأن نشره الآن هو جزء من "حملة دعائية" من قبل باكستان".

وكان متحدث باسم البحرية الباكستانية قد أعلن في وقت سابق، أن قوات بلاده منعت غواصة هندية من الدخول إلى مياهها الإقليمية، وقد استخدمت في ذلك "مهاراتها المتخصصة للتصدي للغواصة الهندية ومنعها من دخول المياه الإقليمية الباكستانية".

وشدد المتحدث باسم بحرية باكستان على أن "الغواصة الهندية لم تكن مستهدفة" من قبل بحرية بلاده وأن إسلام آباد تسعى إلى "المحافظة على سياسة السلام الباكستانية".

المصدر: India Today