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البحرية الباكستانية تبعد غواصة هندية عن مياهها الإقليمية

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البحرية الباكستانية تبعد غواصة هندية عن مياهها الإقليمية
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أعلنت البحرية الباكستانية أنها أبعدت غواصة هندية اليوم الثلاثاء بذريعة دخولها مياهها الإقليمية.

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وذكر المتحدث باسم البحرية الباكستانية، أنه تم رصد الغواصة وإجبارها على التراجع.

ونشرت البحرية مقاطع قالت إنها عائدة للغواصة التي تم اعتراضها، رافعة مناظيرها فوق سطح الماء.

وقال بيان للبحرية الباكستانية، "هذه الخطوة المهمة اليوم هي شهادة على المهارات المتفوقة للبحرية الباكستانية .. ستواصل القوات البحرية الدفاع عن الحدود البحرية الباكستانية، ولدينا القدرة للرد على أي عدوان".

وأشار البيان، إلى أن اعتراض الغواصة اليوم هو ثاني حادث من نوعه منذ عام 2016.

المصدر: وكالات

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