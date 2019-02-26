الهند تسقط طائرة مسيرة على الحدود مع باكستان

أسقط سلاح الجو الهندي، يوم الثلاثاء، طائرة مسيرة قرب الحدود مع باكستان، وذلك بعد ساعات على إعلان نيودلهي أن طائراتها قصفت معسكر تدريب لمسلحين متمركزين على أراضي جارتها.

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وعثر قرويون على بقايا "آلية جوية مسيرة"، على مسافة غير بعيدة عن الحدود الباكستانية في ولاية غوجارات (غرب)، وفق ما ذكرت مصادر من الشرطة.

وقال مسؤول كبير في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته "أسقطت القوات المسلحة آلية جوية مسيرة ونقوم بالتحقيق في المسألة".

وأضاف أن الخبراء سيحققون فيما إذا كانت الطائرة المسيرة جاءت من باكستان.

وصرح الشرطي بأن القرويين في منطقة كوتش الصحراوية النائية، سمعوا "دويا" في ساعة مبكرة الثلاثاء.

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل "لدواع أمنية".

وتأتي الحادثة عقب إعلان الهند أنها شنت صباح اليوم "ضربة وقائية" على معسكر تدريب لـ"جماعة متشددة" تبنت هجوما انتحاريا قتل فيه حوالي 40 من أفراد القوات الخاصة الهندية.

ورفضت باكستان التصريحات وقالت إن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية التي أسقطت "شحنات" لدى عودتها أدراجها، دون أن توضح ما الذي تعنيه بـ"شحنات".

المصدر: أ ف ب