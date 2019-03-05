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موسكو تحذر أوروبا من تبعات قبولها نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

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موسكو تحذر أوروبا من تبعات قبولها نشر صواريخ أمريكية على أراضيها
AFP JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف بأن موسكو سترد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا بنشر صواريخ تغطي بها أوروبا بأكملها.

وقال أنطونوف في كلمة له بمركز ستيمسون للخبرات في واشنطن أمس الاثنين: "نعرب عن قلقنا الكبير لإمكانية أن يعقب انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى نشر صواريخها على أراضي حلفائها الأوروبيين… هذه مسألة هامة جدا، وأريد أن ألفت اهتمامكم إليها، حيث سنضطر في هذه الحالة لنشر صواريخنا التي ستغطي كافة أوروبا".

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وتابع: "من المهم إدراك الطرف الخاسر بعد انهيار المعاهدة.. هذا الطرف هو الدول الأوروبية".

وشدد أنطونوف على أن روسيا وأوروبا، ستواجهان عندها تحديا أمنيا جديدا، مؤكدا "ضرورة تجنب ذلك".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين مرسوما يقضي بتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ المذكورة، ردا على تعليق الإدارة الأمريكية المعاهدة الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

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