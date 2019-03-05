الصين تزيد إنفاقها العسكري بواقع 7.5٪ في 2019

جاء في مشروع ميزانية الدولة في الصين لعام 2019، أنه تقرر زيادة الإنفاق العسكري للبلاد هذا العام بواقع 7.5٪ ليبلغ 177.6 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الدورة الحالية لمجلس الشعب الأعلى تشانغ ييسوي، إن نمو الإنفاق العسكري الصيني، يبدو مناسبا ويبقى في حدود المعقول، ويمكن تبرير الزيادة فيه، بضرورة ضمان الأمن القومي وإصلاح القوات المسلحة.

وأضاف: "هذه الزيادة معقولة ومقبولة، وتبقى ضرورية لضمان الأمن القومي وحماية السيادة ووحدة أراضي البلاد، فضلا عن ضرورة تنفيذ الإصلاح العسكري وفقا للخصوصيات الصينية".

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وأكد على أن بلاده لا تشكل أي خطر بالنسبة للدول الأخرى لأنها تتمسك بسياسة خارجية سلمية وعقيدتها العسكرية تتسم بالطابع الدفاعي البحت.

تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أنفقت العام الماضي 175 مليار دولار على التسلح، وذلك بزيادة قدرها 8.1% قياسا بالعام الأسبق.

المصدر: "إنترفاكس"