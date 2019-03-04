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برلين تخاف على روسيا من الصواريخ الصينية

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برلين تخاف على روسيا من الصواريخ الصينية
Sputnik Grigory Sysoev
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايان، أرشيف
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رأت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايان، حاجة لانضمام بكين إلى معاهدة الحد من انتشار الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، نظرا لتهديد الصواريخ الصينية لروسيا.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع مجلة Focus الألمانية: "الصواريخ الصينية تهدد روسيا، بقدر ما تهدد الصواريخ الروسية أوروبا"، إلا أنها لفتت إلى أن الطريقة الصحيحة والوحيدة لبناء علاقات مع بكين هي الحوار المكثف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن سابقا أن واشنطن ستبدأ يوم 2 فبراير، إجراءات انسحابها من معاهدة الصواريخ، الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عام 1987.

وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توقف روسيا عن مشاركتها في تلك المعاهدة، في إطار الرد بالمثل على الخطوة الأمريكية.

لكن ترامب لم يستبعد في الوقت ذاته، التوقيع على اتفاقية جديدة مع موسكو، والتي قد تنضم إليها بكين.

المصدر: وكالات

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