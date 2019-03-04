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الولايات المتحدة تهدد كوبا بسبب موقفها من فنزويلا

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الولايات المتحدة تهدد كوبا بسبب موقفها من فنزويلا
AFP
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هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات مالية إضافية على كوبا بسبب موقفها من الأزمة في فنزويلا.

وكتب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون في حسابه على موقع "تويتر": "دور كوبا في قمع الديمقراطية ودعم الاضطهاد في فنزويلا واضح، ولذلك ستستمر الولايات المتحدة بتشديد القيود المالية على جيش واستخبارات كوبا".

وأضاف: "على الأنظمة الديمقراطية في المنطقة أن تدين النظام في كوبا".

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد للسماح بالنظر في دعاوى ضد الشركات الأجنبية العاملة في كوبا أمام المحاكم الأمريكية.

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ويدور الحديث عن الدعاوى الخاصة بمصادرة السلطات الكوبية لممتلكات الأمريكيين من أصل كوبي .

وتهدد هذه الخطوة مساعي هافانا إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتهدف إلى "معاقبة" كوبا على دعمها لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

المصدر: رويترز

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