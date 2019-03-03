اعتقال 24 أجنبيا في تركيا بتهمة الانتماء لـ"داعش"

ألقت قوات الأمن التركية، يوم الأحد، القبض على 24 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" في ولاية صامسون شمالي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات مكافحة الإرهاب، نفذت عملية في منطقتي "إلك أدم" و"تكه كوي"، في إطار العمليات التي تستهدف التنظيم وعناصره.

وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على 24 مواطنا أجنبيا يشتبه في انتمائهم لـ"داعش".

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وأوقف الأمن التركي، في الآونة الأخيرة، 52 شخصا يحملون الجنسية السورية، على ذمة التحقيق في نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية بورصة شمال غربي البلاد، ونقلهم إلى مقر مديرية مكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحقهم.

المصدر: الأناضول