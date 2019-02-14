توقيف 52 سوريا مشبوهين بالتواطؤ مع "داعش" في تركيا

أوقف الأمن التركي اليوم الخميس 52 مشبوها سوريا على ذمة التحقيق في نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية بورصة شمال غربي البلاد.

ونفّذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة عملية دهم وتفتيش طالت 5 نقاط في منطقة عثمان غازي.

وتأتي هذه العملية في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة الجمهورية في بورصة حول نشاط "داعش".

وجرى في العملية توقيف 52 مشبوها يحملون الجنسية السورية ونقلت فرق الأمن الموقوفين إلى مقر مديرية مكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحقهم.

المصدر: "الأناضول"