باكستان: الهند تمارس "الإرهاب البيئي"

أعلن وزير باكستاني عزم بلاده تقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد الهند، تتهمها فيها بـ"الإرهاب البيئي"، عقب الغارات الجوية الهندية والتي ألحقت أضرارا بأشجار الصنوبر.

وقال مالك أمين أسلم الوزير المكلف بملف التغير المناخي في الحكومة الباكستانية، إن "المقاتلات الهندية قصفت محمية غابات، وإن سلطات باكستان تجري تقييما بيئيا بحجم الأضرار التي لحقت بها، ليكون أساسا لشكوى سيتم تقديمها للأمم المتحدة وجهات أخرى".

وأضاف أن "ما جرى هناك هو إرهاب بيئي، لأن الهجوم أسقط عشرات من أشجار الصنوبر مما يعني وقوع ضرر بيئي بالغ".

وقصفت مقاتلات هندية الثلاثاء الماضي، منطقة تلال تغطيها الغابات قرب بلدة "بالاكوت" الحدودية شمال باكستان، والتي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود الهندية في منطقة كشمير الجبلية، وقالت الهند إنها "دمرت معسكر تدريب لمسلحين وقتلت مئات الإرهابيين".

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من جانبها نفت باكستان وجود أي معسكرات من هذا النوع في المنطقة، وقال سكان محليون، إن "قرويا مسنا أصيب في الهجوم".

وبحسب قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة رقم 37 في دورتها السابعة والأربعين، فإن المنظمة تعتبر "تدمير البيئة بشكل متعمد وبلا ضرورة عسكرية تبرره، أمرا يتعارض بشكل بين مع القانون الدولي القائم".

ويخوض البلدان مواجهة هي الأكبر من نوعها منذ أعوام، في حين تسعى دول العالم للوساطة لنزع فتيل التوتر بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.

المصدر: رويترز