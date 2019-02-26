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مقاتلات هندية تقصف معسكرا لـ"جيش محمد" داخل الأراضي الباكستانية

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مقاتلات هندية تقصف معسكرا لـ
Reuters Parth Sanyal
أرشيف - طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز "ميراج 2000"
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أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج-2000" شنت غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية هندية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات ألقت على المعسكر قنابل بوزن ألف كيلوغرام، الأمر الذي أدى إلى تدميره بالكامل.

من جهتها أعلنت باكستان فجر الثلاثاء أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق "خط المراقبة" في كشمير الذي يمثل عمليا خط الحدود في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، مؤكدة أن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة أدراجها.

وقال ممثل القوات المسلحة الباكستانية، آصف غفور، إن الطائرات الحربية الهندية انتهكت "خط المراقبة" في إقليم كشمير.

وكتب غفور، في تويتر: "انتهكت الطائرات التابعة للقوات الجوية الهندية خط المراقبة. وردت القوات الجوية الباكستانية على ذلك بسرعة. فعادت الطائرات الهندية إلى أجوائها".

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ويأتي هذا التطور العسكري في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين النوويتين الجارتين توترا شديدا منذ 14 فبراير، حين قتل 41 عسكريا هنديا في كشمير في هجوم انتحاري تبنته جماعة "جيش محمد" الإسلامية المتمركزة في باكستان، واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه، وهو اتهام سارعت الحكومة الباكستانية إلى نفيه.

وتخوض مجموعات انفصالية عديدة كفاحا مسلحا ضد القوات الهندية في كشمير. وقتل عشرات آلاف الأشخاص، معظمهم من المدنيين، في هذا النزاع منذ بدء حركة التمرد قبل ثلاثين عاما.

وخاضت الهند وباكستان اثنتين من الحروب الثلاث التي دارت بينهما منذ 1974 بسبب نزاعهما حول كشمير.

المصدر: وكالات

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