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أمينة أردوغان: علينا ألا ننسى ذلك اليوم!

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أمينة أردوغان: علينا ألا ننسى ذلك اليوم!
أمينة أردوغان
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دعت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي إلى عدم نسيان الانقلاب الذي وقع في 28 فبراير عام 1997 حتى لا تعيش تركيا "مثل هذه الفترات المظلمة لانتهاك حقوق الإنسان".

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وكتبت سيدة تركيا الأولى تعليقا على حسابها في تويتر" بمناسبة الذكرى الـ 22 لما عرف بـ "انقلاب ما بعد الحداثة"، والذي أطاح بالحكومة الائتلافية بقيادة الزعيم الراحل، نجم الدين أربكان.

وكتبت أمينة أردوغان بهذه المناسبة قائلة: "علينا ألا ننسى 28 فبراير حتى لا تعيش بلادنا مرة أخرى مثل هذه الفترات المظلمة لانتهاك حقوق الإنسان، واستهداف الديمقراطية، وانتزاع المستقبل من أيدي نسائنا وشبابنا".

وكان مجلس الأمن القومي في تركيا أصدر في ذلك اليوم سلسلة من القرارات بفعل ضغوط مارسها كبار قادة الجيش، بحسب وسائل إعلام تركية، بحجة "حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية"، ما تسبب في الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي ترأسها حينذاك نجم الدين أربكان، زعيم حزب الرفاه ذي التوجه الإسلامي.

واعتبر التدخل العسكري حينها بمثابة انقلاب غير معلن، ويوصف هذا الحدث في أوساط الإسلاميين الأتراك بأنه "وصمة عار" في تاريخ تركيا السياسي.

المصدر: RT

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