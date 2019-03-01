أردوغان وخان يبحثان التوتر بين الهند وباكستان

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحثا خلاله التوتر الأخير بين نيودلهي وإسلام آباد، والتطورات في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن أردوغان وخان أجريا اتصالا هاتفيا يوم أمس الخميس، لافتا إلى أن الرئيسين "بحثا التوتر الأخير بين باكستان والهند، والتطورات في المنطقة".

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنه سوف يتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليلعب الأخير دورا في خفض التوتر الحالي مع الجارة الهند.

وشهدت العلاقات الباكستانية الهندية موجة جديدة من التصعيد الشهر الماضي على خلفية هجوم انتحاري في ولاية جامو وكشمير، أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الأمن الهندي، وحمّلت نيودلهي إسلام آباد جزئيا المسؤولية عنه.

وبلغ التوتر ذروته بين البلدين يوم الأربعاء، حين أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق الحدود، فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.

وأسرت القوات الباكستانية طيارا هنديا نجا بعد إسقاط طائرته وتحطمها في الأراضي الباكستانية.

وجاءت هذه المعركة الجوية بعد يوم من شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن الهجوم.

المصدر: الأناضول