عمران خان: سأتصل بأردوغان ليلعب دورا في خفض التوتر مع الهند

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنه سوف يتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليلعب الأخير دورا في خفض التوتر الحالي مع الجارة الهند.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن خان قوله: "سأتصل بالرئيس أردوغان ليلعب دوره في خفض التوتر مع نيودلهي".

وتأتي تصريحات خان في ظل محاولاته لوقف تصعيد التوتر مع الهند، حيث تعهد بالإفراج غدا الجمعة عن الطيار الهندي الذي أسقطت باكستان مقاتلته أمس، مؤكدا أن هذه الخطوة "تأتي لإظهار حسن نية باكستان تجاه الهند".

وأشار خان أيضا إلى أنه سعى للاتصال بحكومة الهند يوم أمس، وقال: "حاولت الاتصال هاتفيا برئيس الوزراء ناريندا مودي لإبلاغه بأننا نريد وقف التصعيد، لكن الاتصال لم يتم".

وشهدت العلاقات الباكستانية الهندية موجة جديدة من التصعيد الشهر الجاري على خلفية هجوم انتحاري في ولاية جامو وكشمير، أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الأمن الهندي، وحمّلت نيودلهي إسلام آباد جزئيا المسؤولية عنه.

وبلغ التوتر ذروته بين البلدين يوم أمس، حين أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق الحدود، فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.

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وأسرت القوات الباكستانية طيارا هنديا نجا بعد إسقاط طائرته وتحطمها في الأراضي الباكستانية.

وجاءت هذه المعركة الجوية بعد يوم من شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن الهجوم.

المصدر: وكالات