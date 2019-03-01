طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق أراضي روسيا

نفذت طائرة عسكرية أمريكية، رحلة استطلاع، متفق عليها، فوق أراضي روسيا.

وأفاد موقع PlaneRadar، المختص بمراقبة التحليقات الجوية، بأنه تمت ملاحظة طائرة من طراز Boeing OC-135B ذات الرقم 61-2670، وهي تحلق في الساعة 06:05 من صباح اليوم (بتوقيت موسكو) فوق مدينة كومسومولسك على آمور، في الشرق الأقصى الروسي.

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وقال الموقع، إن الطائرة العسكرية الأمريكية، توجهت نحو مدينة أولان اوديه. ومع حلول الساعة 08:20 دقيقة كانت تحلق فوق منطقة تشيتا الروسية.

وأشار إلى أن، التحليق جرى ضمن الاتفاقية الدولية حول "السماء المفتوحة"، الموقعة بين الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992.

وفي إطار الاتفاقية، يمكن للدول الموقعة عليها، تنفيذ تحليق استطلاعي فوق أراضي الدول الأخرى المشاركة في الوثيقة، وجمع المعلومات عن القوات.

وفي المرة الأخيرة، حلقت هذه الطائرة فوق الأراضي الروسية، في يوم 23 فبراير الماضي.

ويرى رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" الروسية، فيكتور موراخوفسكي، أن الجانب الأمريكي يبدي اهتماما باللواء الصاروخي المنتشر في منطقة تشيتا.

وذكّر بأن طائرات الاستطلاع الأمريكية والأجنبية، أخذت تحلق أكثر فأكثر بالقرب من الحدود الروسية، في الفترة الأخيرة. وخلال العام الماضي، رصدت الرادارات التابعة للجيش الروسي، أكثر من 980 ألف جسم طائر بالقرب من الحدود الروسية ورافقتها، بما في ذلك حوالي 3 آلاف طائرة حربية أجنبية، من بينها العديد من طائرات الاستطلاع.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، واشنطن من مغبة مثل هذه العمليات، ولكن البنتاغون، رفض أخذ ذلك بعين الاعتبار.

المصدر: نوفوستي