صوت مؤيد في ألمانيا لبيع الأسلحة للسعودية وتخفيف الحظر

اتهم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن شحنات الأسلحة للسعودية.

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وقالت أنجريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي لصحيفة "آر.إن.دي" إن الائتلاف وافق على إلزام صناعة الأسلحة الألمانية بقواعد أكثر صرامة، لكنه من الخطأ الفادح تفسير تلك القواعد بطريقة تخفض الصادرات إلى الصفر".

وأضافت كرامب أن أفعال الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقود إلى استبعاد ألمانيا من مجال العمل مستقبلا وأن القيود الصارمة على الصادرات الألمانية هددت برنامجا أمنيا مشتركا ما يمثل "مشكلة كبيرة"، وأن "النتيجة هي أن هذه المشروعات ستنفذ في المستقبل بمعزل عن ألمانيا"، منوهة بأنه إذا كان ذلك هدف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فعليه أن يتفضل ويوضح نواياه للشركات المتضررة والعاملين فيها.

وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم قال يوم الاثنين إنه سيمدد تجميدا تفرضه ألمانيا على صادرات الأسلحة للسعودية على الرغم من ضغوط بريطانيا وفرنسا للعدول عن ذلك المسار ومخاطر مواجهة مطالبات بالتعويض.

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وتحث بريطانيا وفرنسا ألمانيا على إعفاء مشروعات الدفاع الكبيرة من الحظر وإلا أضرت بمصداقيتها التجارية.

وتهدد فرنسا بإلغاء بعض البرامج المشتركة لتطوير الأسلحة ما لم توافق ألمانيا على اتفاق ملزم قانونا بألا تعرقل إحداهما صادرات الأخرى إلا في حالة "تعرض المصالح المباشرة أو الأمن القومي للخطر".

المصدر: رويترز