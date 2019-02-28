فيتو روسي صيني ضد مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا

استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن، يتعلق بالأوضاع السياسية في فنزويلا.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة التصويت إن واشنطن تتعنت في التصعيد وتحقيق سيناريو تغيير النظام في فنزويلا.

وأكد نيبينزيا أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي سيشكل سابقة في مجلس الأمن لإزاحة رئيس وتعيين آخر، مضيفا أن واشنطن تعلم أن مشروع قرارها لن يمر وهدفها المبطن في فنزويلا هو تغيير النظام.

وقال إن مشروع القرار الروسي يدعم جهود الوساطة الدولية بما فيها آلية "مونتيفيديو".

من جانبه، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة دعم بلاده "للشعب الفنزويلي لصنع استقلاله وسيادته"، داعيا إلى تقرير شؤونه بنفسه.

وقال إن بكين تدعو حكومة فنزويلا والمعارضة للحوار وفق أحكام الدستور.

وفي الجلسة ذاتها، لم يتبن المجلس مشروع القرار الروسي حول الأزمة الفنزويلية، ووفقا لنتائج التصويت، فإن أربع دول هي: روسيا والصين وغينيا الاستوائية وجمهورية جنوب إفريقيا، أيدت الوثيقة، فيما صوتت 7 دول ضدها وامتنعت 4 دول أخرى عن التصويت.

المصدر: RT