بيونغ يانغ: واشنطن أضاعت فرصة نادرة للتوصل إلى اتفاق

أكد وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يانغ هوو أن موقف بلاده الحالي من السلاح النووي لن يتغير حتى ولو عرضت الولايات المتحدة إجراء مفاوضات جديدة.

وقال يونغ هو: "من الصعوبة بمكان أن أقول، إن لدى كوريا الشمالية والولايات المتحدة القدرة على الاتفاق في إطار المقترحات الحالية للأطراف"، مشيرا إلى أن بلاده تعهدت بوقف جميع اختبارات الصواريخ والاختبارات النووية.

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وذكر أن المقترحات التي قدمتها كوريا الشمالية حتى اللحظة تعتبر "أقصى ما يمكن تقديمه في الوقت الحالي"، مضيفا أن بيونغ يانغ لم تطالب خلال القمة بإلغاء جميع العقوبات، بل فقط تلك التي تضر بالاقتصاد المدني.

وأكد أن كوريا الشمالية مستعدة لإزالة جميع الأسلحة النووية في يونبون في حالة إلغاء العقوبات جزئيا، موضحا أن بلاده قدمت خلال القمة في هانوي، عرضا حقيقيا للولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن الزعيمين كيم جونغ أون ودونالد ترامب قاما بحوار جدي وقوي.

وزارة الخارجية لكوريا الشمالية: واشنطن أضاعت فرصة نادرة للتوصل إلى اتفاق

وفي نفس السياق، صرحت سوي سون هي، نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية، بأن أن واشنطن أضاعت فرصة نادرة للتوصل إلى اتفاق، قائلة إن بيونغ يانغ طالبت خلال القمة مع الولايات المتحدة برفع العقوبات جزئيا، وليس رفعها بالكامل.

وقالت في هذا الصدد: "قدمنا هذه المرة مبادرة لم تُقترح في التاريخ أبداً: على أساس مستمر، وتحت إشراف مختصين أمريكيين، وهي إزالة مفاعل يونغبيون بأكمله بشكل نهائي، بالإضافة إلى المواد التي تحتوي على اليورانيوم والبلوتونيوم الموجودة فيه.. وحقيقة أن الجانب الأمريكي لم يقبل هذا الاقتراح هذه المرة، تبدو خسارة لفرصة نادرة".

المصدر: وكالات