مصادر: فنزويلا قد تبيع 8 أطنان من الذهب قريبا

ذكرت مصادر حكومية فنزويلية أن الحكومة سحبت ما لا يقل عن 8 أطنان من الذهب من البنك المركزي الأسبوع الماضي تحضيرا لبيعها.

ونقلت "رويترز" عن 3 مصادر حكومية طلبت عدم ذكر أسمائهم، أن عملية سحب الذهب نفذت عندما كان محافظ البنك المركزي كاليستو أورتيغا في الخارج. ولم تذكر المصادر إلى أي مكان تم نقل الذهب المذكور.

من جهته، تحدث النائب المعارض في البرلمان أنخيل ألفارادو أن سحب الذهب تم ما بين يومي الأربعاء والجمعة الأسبوع الماضي، وفي غياب حراس بمبنى البنك المركزي.

إقرأ المزيد

وقال الفارادو: "إنهم يخططون لبيعها في الخارج بصورة غير شرعية".

يذكر أن فنزويلا باعت 23 طنا من الذهب لتركيا في عام 2018، حسب المعطيات الرسمية التركية. كما أعلنت شركة "نور كابيتال" الاستثمارية المسجلة في أبوظبي أوائل الشهر الجاري شراءها 3 أطنان من الذهب الفنزويلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت في نوفمبر الماضي عقوبات على صادرات الذهب الفنزويلي، وذلك في سياق الضغوطات الأمريكية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تدعوه واشنطن للتنحي عن السلطة.

المصدر: رويترز