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"رويترز": فنزويلا تستعد لبيع 15 طنا من الذهب للإمارات

أخبار العالم العربي

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أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الفنزويلية تستعد لبيع 15 طنا من الذهب للإمارات خلال أيام، وذلك وسط استمرار الأزمة الاقتصادية السياسية الحادة في الدولة الأمريكية اللاتينية.

ونقلت الوكالة عن مصدر رفيع في كاراكاس مطلع على هذه الخطة أن البنك المركزي الفنزويلي ينوي بيع 15 طنا من احتياطيات الذهب المتوفرة في خزائنه للسلطات الإماراتية التي من المتوقع أن تدفع الثمن بعملة يورو نقدا.

وأوضح المصدر للوكالة أن الصفقة بدأت يوم 26 يناير حينما أقلعت من فنزويلا طائرة على متنها 3 أطنان من الذهب.

يتبع...

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