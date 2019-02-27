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روحاني لظريف: تابع مسيرتك بقوة وحكمة وشجاعة

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روحاني لظريف: تابع مسيرتك بقوة وحكمة وشجاعة
Reuters Brendan Mcdermid
حسن روحاني
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اعتبر رئيس إيران حسن روحاني، أن قبول استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف يتعارض مع المصالح العليا للبلاد، لذلك رفضها رسميا اليوم، وتوجه إليه قائلا: تابع مسيرتك بقوة وحكمة وشجاعة.

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وأبلغ روحاني ظريف في رسالة رفض الاستقالة رسميا: "اعتبر قبول طلبك الاستقالة مخالفا للمصالح الإيرانية العليا وعليه أرفضها".

 وفي محاولة لتلافي الأخطاء البروتوكولية التي دفعت ظريف للاستقالة، قال روحاني: "على جميع الأجهزة الحكومية والسيادية الإيرانية أن تكون على تنسيق كامل مع وزارة الخارجية".

وتوجه روحاني لظريف قائلا: "أنت محل ثقتي وثقة النظام في إيران وبخاصة المرشد الأعلى.. تابع مسيرتك بقوة وحكمة وشجاعة".

وأعرب الرئيس الإيراني عن اعتقاده بأن "سرور وتحمس أعداء إيران وخاصة الكيان الصهيوني، شهادة على نجاح محمد جواد ظريف وحافز لاستمرار عملك في منصب وزير الخارجية".

المصدر: RT

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