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لافروف: هناك محاولات أمريكية للتدخل العسكري في فنزويلا

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تحاول التدخل عسكريا في فنزويلا، داعيا واشنطن إلى الاستماع إلى أصوات الدول المجاورة لهذا البلد والرافضة لأي تدخل عسكري.

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لافروف في لقاء مع نظيريه الهندية سوشما سفاراج، والصيني وانغ يي، في مدينة ووتشنغ الصينية
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وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مع نظيريه الصيني، وانغ يي،  والهندية، سوشما سواراج، في مدينة ووتشنغ بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية، إن روسيا تعمل مع الدول الأخرى على تجنيب فنزويلا التدخل العسكري.

وأضاف: "نحن نعمل مع باقي الدول، التي هي قلقة مثلنا من تبعات الحل العسكري، وليس من باب الصدفة تصريح قيادة البرازيل مثلا، أن البرازيل لن تشارك في أي عمل عسكري ضد فنزويلا، ولن تسمح باستخدام أرضيها لهذا الغرض".

ودعا لافروف واشنطن إلى الاستماع إلى أصوات دول الجوار، الرافضة لأي تدخل عسكري في فنزويلا.

المصدر: RT

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