روسيا تدعو الصين والهند لتنسيق الجهود لضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه يجب على موسكو ونيودلهي وبكين مواصلة تنسيق جهودها لضمان الأمن العالمي والإقليمي، بما في ذلك بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال لافروف في لقائه مع نظيريه، الهندية سوشما سفاراج، والصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء في مدينة ووتشنغ الصينية، إن صيغة روسيا والهند والصين مطلوبة كمنصة لإيجاد حلول للعديد من التحديات والتهديدات.

وأضاف: أن تعاوننا يعتمد على الأساس الثابت للقانون الدولي. ونتمسك بشكل صارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة حول مساواة الدول في سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات. كما نتمسك بقيم الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة".

وأوضح الوزير الروسي :"تتطلب منا العملية المستمرة لتشكيل نظام العالم المتعدد المراكز، الأكثر عدالة وديمقراطية، التنسيق الوثيق للجهود ووضع مواقف موحدة. ومن المهم مواصلة تحريك جدول الأعمال الدولية الإيجابية والهادفة إلى التوحيد وضمان الأمن العالمي والإقليمي والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية الثابتة وإصلاح هيكلة العلاقات الدولية، بما في ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

المصدر: تاس