تقرير صحفي: التحالف "السعودي" في اليمن يستخدم أسلحة ألمانية

نشرت شبكة Deutche Welle الإعلامية الألمانية تقريرا يظهر أن التحالف "السعودي" في اليمن يعتمد إلى حد كبير على أسلحة وتكنولوجيا ألمانية، رغم قرار برلين وقف مبيعات أسلحة للرياض.

وأورد التقرير، الذي شاركت فيه Deutche Welle ووسائل إعلام أخرى في إطار مشروع GermanArms ("الأسلحة الألمانية")، صورا وتسجيلات فيديو تظهر أسلحة ومعدات منتجة في ألمانيا على ساحات المعارك في اليمن. ومنها صورة لميناء المخا اليمني، تم التقاطها إثر خضوعه لسيطرة قوات التحالف العربي، تظهر سفينة حربية بنيت في ألمانيا.

كما قدم التقرير صورا لسفن أخرى ألمانية الصنع ترسو في ميناء عصب بإريتريا، دون ورود معلومات دقيقة عنها.

هذا ويؤكد خبراء أن مركبات الجيش الإماراتي التي تم تصويرها في جنوب غربي اليمن مزودة بأبراج أسلحة من نوع Fewas تنتجها شركة Dynamit Nobel Defence الألمانية. كما أن هناك تسجيلا مصورا نفذته في أكتوبر 2018 وكالة أنباء عربية لم يذكر اسمها، وتظهر دبابات إماراتية من طراز Leclerc مزودة بدرع إضافي من نوع Clara تنتجه الشركة ذاتها.

ويذكر التقرير أيضا طائرات حربية بنيت باستخدام قطع وتكنولوجيا ألمانية، مثل المقاتلة Eurofighter وطائرة الاستطلاع Tornado وطائرة التزويد Airbus A330 MRTT، وهي طائرات شاركت في عمليات سلاح الجو السعودي ضد الحوثيين في اليمن.

وصرح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، بأنه لا يملك معلومات حول هذا الموضوع. ولم تصدر الحكومة الألمانية أي تعليق بهذا الشأن، فيما أكدت الشركات المتخصصة في تصنيع الأسلحة أنها تتصرف في إطار القانون.

وقررت ألمانيا وقف تصدير أسلحة إلى السعودية على خلفية حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل مبنى قنصلية الرياض في اسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي.

المصدر: تاس