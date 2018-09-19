ألمانيا تغير رأيها بخصوص مبيعات الأسلحة إلى السعودية

كشفت وثيقة حكومية اليوم الأربعاء أن برلين وافقت على شحنة أسلحة للسعودية، بعد أن أعلنت أنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في الحرب على اليمن.

وجاء في رسالة كتبها وزير الاقتصاد بيتر ألتماير للنواب أن "الحكومة وقعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية. ويمكن للأنظمة التي يتم تثبيتها على المركبات أن ترصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة".

وذكرت وكالة "رويترز" أن شحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ مارس عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل الحاكم، الحظر المرتبط بالحرب في اليمن.

وتعد ألمانيا، حسب مجموعة "سيبري" للأبحاث، واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم، رغم أن مبيعات الأسلحة لا تزال مسألة حساسة بسبب الحقبة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر: رويترز