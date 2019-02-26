أول ظهور لكيم جونغ أون في هانوي قبيل قمته مع ترامب هناك (صور)

وصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إلى فيتنام لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعيان خلالها للتوصل إلى اتفاق بشأن تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.

وأفادت وكالة "يونهاب" بأن القطار المدرع الذي حمل كيم وصل إلى محطة دونغ دانغ للقطارات بولاية لونغ سون في فيتنام، حيث ركب كيم من هناك سيارة للتوجه إلى عاصمة البلاد هانوي.

ومن المتوقع أن تستمر رحلته لمسافة 170 كيلومترا عدة ساعات.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فمن المقرر أن يصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت لاحق من هذا اليوم.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا مقتضبا مساء الأربعاء ثم سيحضران مأدبة عشاء برفقة شخصين لكل منهما ومترجمين.

وقالت إن ترامب وكيم سيعقدان اجتماعات أخرى الخميس.

تأتي هذه المحادثات بعد 8 أشهر من قمة تاريخية عقدها الزعيمان في سنغافورة، وكانت أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوريا الشمالية.

المصدر: رويترز + نوفوستي