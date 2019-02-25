الحرس الثوري: لن نسمح بمرور شحنات النفط من مضيق هرمز في حال منعنا من تصدير نفطنا

هدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، يوم الاثنين، بإغلاق مضيق هرمز، إذا ما تم تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

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وفي مقابلة له مع قناة "العالم" الفضائية، وفي معرض رده علی سؤال حول احتمال إغلاق مضيق هرمز في حال تم تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، قال تنكسيري: "ما دام نفطنا يخرج من مضيق هرمز وناقلاتنا لا تتعرض إلى مضايقات، فإن ذلك لن يحدث".

وتابع الأدميرال قائلا: "يريدون أن يوقفوا تصدير نفطنا وأن يمنعوا سفننا، أي منطق هذا؟ إذا ما أرادوا فسيرون حينها هل سيحدث هذا أم لا؟".

وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعلنوا سابقا أن هدفهم من فرض العقوبات على إيران هو تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، كما أعفيت 8 دول من مستوردي النفط الإيراني من هذه العقوبات، حتى شهر مايو 2019.

المصدر: قناة "العالم" الفضائية