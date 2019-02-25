قائد البحرية في الحرس الثوري: الجزر الثلاث كانت ويجب أن تبقى إيرانية للأبد

أكد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال، علي رضا تنكسيري، أن الجزر الثلاث في الخليج، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إيرانية وستبقى إيرانية إلى الأبد.

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وقال الأدميرال تنكسیري في مقابلة أجرتها معه قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية: "أنتم تعلمون جيدا أنّ هذه الجزر إيرانية، كما تعلمون أنّنا لو عدنا إلى الوراء في التاريخ لوجدنا أن البحرين كانت جزءاً من إيران حتى عام 1971، هل يمكن أن يدعي أحدهم بامتلاكه هذه الجزر بينما البحرين التي لها تاريخ طويل كانت جزءاً من إيران، خاصة وأن مسافة هذه الجزر تبعد عن سواحلنا 16 میلا فقط؟ هذه الجزر إيرانية، إلا أنّ أعداءنا يهدفون من وراء إثارة هذه القضايا حلب المنطقة والتواجد فيها".

ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد عائدية هذه الجزر إليها وتطالب باسترجاعها وتقول إن طهران وضعت يدها على هذه الجزر أثناء فترة الانتداب البريطاني.

وأضاف القائد العسكري الإيراني قائلا: "لو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن هذه الجزر إيرانية وستبقى إيرانية ويجب أن تبقى إيرانية للأبد. وكما نقول نحن لا نطالب بأرض البحرين، ولا يجب أن يدعي أي كان بالجزر الإيرانية.

وشدد الأدميرال تنكسيري على أن ما يستعرض في مناورات القوات البحرية الإيرانية في الخليج قرب مضيق هرمز يشكل جزءا صغيرا جدا من قدرات البلاد.

وذكر في المقابلة: "نحن في القوة البحرية للحرس الثوري نعتقد بأن كل شيء يجب أن يبقى سريا، وأن يتم الكشف عنه رويدا رويدا وبصورة تدريجية، وما يعرض في المناورات يشكل جزءا صغيرا جدا من قدراتنا الرئيسية التي سيرونها (الأعداء) حينما يتلقون ضربة قوية".

وحول الاكتفاء الذاتي في التصنيع العسكري أكد الأدميرال الإيراني: "نحن في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة نصنع صواريخ متنوعة، سواء الباليستیة منها أم الكروز، إلى جانب أنواع السفن".

وأضاف: "نحن في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، وفي المصانع التابعة لها، صنعنا المدمرة "سهند" والغواصات، وكل هذه الصناعات محلية وبسواعد شبابنا".

المصدر: فارس