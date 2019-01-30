قائد الحرس الثوري الإيراني: جزيرة أبو موسى قلب إيران النابض

زار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، جزيرة أبو موسى في الخليج المتنازع عليها بين بلاده والإمارات.

وقال جعفري إن جزيرة أبو موسى هي "قلب إيران النابض"، مشيرا إلى أن "إثارة دول الجوار ضد إيران لن تحقق أهدافها".

وأضاف: "على الأعداء أن يعلموا أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"،

وتابع: "المقاتلون الإيرانيون سيدافعون عن كل شبر من هذه الجزر كمن يدافع عن شرفه".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني إن: "توفير الأمن في مضيق هرمز والخليج مسؤولية دول المنطقة"، وإن: "إيران تلعب دورا هاما وأساسيا في تأمين المضيق ومياه الخليج".

وأكد أن: "دول أصدقاء وجوار إيران باتت تدرك أن إيران هي الدولة الشقيقة والشريك الحقيقي لها".

وجزيرة أبو موسى، بالإضافة إلى جزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى هي ثلاث جزر في مياه الخليج العربي يدور حولها نزاع على السيادة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران التي سيطرت عليها في مطلع سبعينات القرن الماضي.

المصدر: RT