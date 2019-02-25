تفاصيل جديدة حول مختطف الطائرة في بنغلاديش: مشاكل زوجية ومسدس مزيف

كشفت شرطة بنغلاديش، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول محاولة رجل من بنغلادش اختطاف طائرة كانت متجهة إلى الإمارات يوم الأحد.

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وقالت الشرطة في بيان، إنه وبناء على التحقيقات تبين أن الرجل الذي حاول اختطاف الطائرة بطاقمها وركابها كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل لم يكن مسلحا، لكنه كان يحمل مسدسا مزيفا، ولم تكن معه متفجرات، كما قيل سابقا.

من جهته قال قاسم ديوان، المفوض بالشرطة في مدينة شيتاغونغ بجنوب شرق بنغلاديش: "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال، ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".

وأضاف: "لم يكن متزنا من الناحية العقلية على ما يبدو، سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء، لكنا ما زلنا نجري تحقيقا، لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".

وتمكنت القوات الخاصة مساء الأحد من إنقاذ 148 راكبا وطاقم طائرة البوينغ 737-800 التابعة لشركة بيمان بنغلاديش في عملية بمطار شيتاغونغ (جنوب)، حيث كانت الطائرة المنطلقة من دكا تتحضّر للإقلاع بركاب جدد نحو الإمارات، بعد محاولة اختطاف.

والخاطف الذي يدعى مهدي وعمره 25 عاما، أصيب برصاص قوات الأمن وتوفي بعد اعتقاله بقليل. وكان يحمل بطاقة سفر من دكا إلى شيتاغونغ.

وقال رئيس الطيران المدني نعيم حسن، إن "التحقيق جار". وتابع "من المستحيل نظريا اختراق الأمن وبحوزته سلاح، لأن النظام في المطار وضعته المنظمة الدولية للطيران المدني".

وقال أحد الركاب للإعلام، إن الخاطف أطلق رصاصتين بعد عشر دقائق من إقلاع الطائرة من دكا، لكن السلطات قدرت لاحقا، يوم الاثنين، أن مسدسه كان مزيفا.

المصدر: أ ف ب