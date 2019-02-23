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مقتل 20 شخصا جراء حادث وقع في منجم شمال الصين

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مقتل 20 شخصا جراء حادث وقع في منجم شمال الصين
chinadaily.com.cn
عمال منجم في الصين
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لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح، جراء حادث وقع، اليوم السبت في أحد المناجم في منغوليا الداخلية شمالي الصين.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن الحادث وقع بسبب تعطل مكابح عربة كانت تقل مجموعة من عمال المنجم تحت الأرض. وأوضحت الوكالة أن 15 شخصا لقوا حتفهم في مكان الحادث، فيما توفي 5 آخرون لاحقا متأثرين بجراحهم.

وذكرت "شينخوا" أن السلطات باشرت التحقيق في الحادث، دون أن ترد تفاصيل أخرى أو تكشف عن نوع المنجم الذي وقعت فيه المأساة.

المصدر: أ ف ب

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