باكستان تحظر تنظيمين مرتبطين بهجمات بومباي عام 2008

على خلفية التصعيد الأخير لحدة التوتر بين الطرفين، فرضت باكستان حظرا على تنظيمين منبثقين عن جماعة "عسكر طيبة" الإسلامية التي تعد مسؤولة عن هجمات مومباي الدموية في الهند عام 2008.

وأعلنت الداخلية الباكستانية أمس الخميس أن رئيس الوزراء عمران خان أمر السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق "جماعة الدعوة" و"مؤسسة فلاح الإنسانية".

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وتعتبر الأمم المتحدة هذين التنظيمين منبثقين عن جماعة "عسكر طيبة" المحظورة في باكستان، والتي تتهمها نيودلهي وواشنطن بالوقوف وراء سلسلة الاعتداءات المنسقة التي أودت بأرواح 166 شخصا في مومباي العاصمة الاقتصادية للهند في فبراير 2008.

من جانبهما، يدعي التنظيمان أنهما مؤسستان إنسانيتان، وينفيان أي علاقة لهما باعتداءات مومباي.

وشهدت العلاقات الباكستانية الهندية في الأيام الأخيرة جولة جديدة من التصعيد، على خلفية اتهام نيودلهي لمسلحين إسلاميين متمركزين في باكستان بتنفيذ هجوم انتحاري في ولاية جامو وكشمير أسفر عن سقوط أكثر من أربعين قتيلا من عناصر القوات الخاصة الهندية.

وطالبت نيودلهي إسلام آباد على خلفية هذا الهجوم الدموي باتخاذ إجراءات "تتسم بالصدقية" ضد هؤلاء المسلحين.

المصدر: أ ف ب