مقتل شخصين جراء إطلاق رصاص في ميونخ الألمانية

أكدت الشرطة الألمانية مقتل شخصين اليوم الخميس، جراء إطلاق الرصاص في مدينة ميونخ جنوب البلاد.

وترجح الشرطة، أن المهاجم قتل شخصا آخر ثم انتحر، وقد تم تشكيل مركز خاص بجمع الشهادات في منطقة الحادث بغية كشف ملابسات ما حصل.

وذكرت الشرطة على حسابها في "تويتر" أن الوضع الآن تحت السيطرة، ولم يعد هناك أي خطر على المواطنين، فيما لا يزال مكان الحادث مغلقا.

وأشار المتحدث باسم الشرطة سفين مولر، في تصريح صحفي، إلى غياب أي مؤشرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام بتنفيذ أجهزة الأمن الألمانية عملية أمنية كبيرة في المدينة واستقدامها تعزيزات ملموسة، بعد ورود أنباء عن سماع دوي إطلاق رصاص في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية